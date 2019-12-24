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Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetinin detayları kan dondurdu. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklanırken serbest bırakılan Zeynep Ergül'ün kardeşi Leyla ile ilgili yeni bir iddia geldi. İşte Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 14:51
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Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu.

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Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın programına kızını aramak için katılan Zeynep Ergül Muharrem Erbay cinayetinin çözülmesine sebep oldu. Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Bu ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. Zeynep hanımın eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti işlediğini itiraf ederken diğer zanlılar ise itiraf etmedi.

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Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Canlı yayına katılan Zeynep hanım ve Avukat Sinem Gök ise kan donduran cinayet ile ilgili yeni bilgiler verdi. Cinayeti itiraf eden Ercan Bozkurt ifadesini ise Avukat Gök tarafından canlı yayında detayları açıklandı.

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Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

TELLE BOĞUP ÖLDÜRDÜLER

Mustafa Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı gel oturup konuşalım diye bağ evine çağırıyor. Daha sonra ise Cahit Ergül, Ercan Ercanoğlu ve Zeyep'in eski eşi Ercan bağ evinde buluşuyorlar. Mehmet Muharrem Erbay'ı ilk önce telle boğup öldürüyorlar sonrada bıçaklıyorlar.