Müge Anlı’da işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetinin detayları kan dondurdu. Üç yıl önce kayıp olarak aranan ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklanırken serbest bırakılan Zeynep Ergül'ün kardeşi Leyla ile ilgili yeni bir iddia geldi. İşte Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler.