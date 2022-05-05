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Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olay herkesi şaşırttı. Yılmaz ailesi 28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 13:32
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Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu

Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu

28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu

Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.

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Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu

KIZINI ARAMAK İÇİN GELDİ ORTADAN KAYBOLDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdukları gün Ali Yılmaz'ın kayıplara karıştığını ifade eden talihsiz kadın, "Bize yemek bulması için gönderdik. Keşke bir yere gitmeseydi, o yemeği istemeseydim" sözlerini kullandı. İstanbul'da 1,5 ay boyunca sokakta kalan ailenin eşyalarını da çaldırdığı öğrenildi.