05 Mayıs 2022, Perşembe
Müge Anlı’da ilginç olay! Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olay herkesi şaşırttı. Yılmaz ailesi 28 yaşındaki kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocası Ali Yılmaz'ın da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 13:32
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