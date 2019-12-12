Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında flaş gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Zeynep Ergül'ü anlattıkları karşısında şoke oldu. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergül, haber alamadığı kızının bulunması için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir seyirci, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen ev bulundu ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı'ya annesinin yanına dönmek istemediğini belirtti. Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan iddialar kan dondurdu! Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergül'ün anlattıkları 'ikinci Palu vakası' dedirtti! İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 00:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 00:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





