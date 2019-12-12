12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında flaş gelişmeler yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Zeynep Ergül'ü anlattıkları karşısında şoke oldu. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergül, haber alamadığı kızının bulunması için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir seyirci, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen ev bulundu ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı'ya annesinin yanına dönmek istemediğini belirtti. Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan iddialar kan dondurdu! Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergül'ün anlattıkları 'ikinci Palu vakası' dedirtti! İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 00:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 00:55
  • 1
  • 17
Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayı kan dondurdu. 11 Aralık Müge Anlı son bölümde Zeynep Ergül'ün anlattıkları akıl alır gibi değildi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak ihbarda bulunan kişilerin Zeynep Ergül hakkında anlattıkları ise ikinci Palu vakası dedirtti. İşte Müge Anlı son bölümdeki Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi!

  • 2
  • 17
Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

Zeynep Ergül, 5 ay önce kaybolan kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılmıştı ancak olayın altından bambaşka detaylar çıktı. Zeynep Ergül hakında Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ergül'ün, "Kocam birini öldürdü cezaevine girdi." dediğini ileri sürdü. Zeynep Ergül ise, "Kocam kenevirden içeri girdi, birini öldürdüğü için değil." diyerek kendini savundu.

  • 3
  • 17
Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

Mehmet Muharrem Elbay hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Elbay, kuyuya atıldıktan sonra asit ile yok edilmiş olabileceği yönündeydi. Bu kan donduran gelişme akıllara Palu Ailesi'ni getirdi.

  • 4
  • 17
Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

Mehmet Muharrem Elbay ile ilgili ihbar mektubu yazan kişi Müge Anlı canlı yayınında kamera kayıtlarından tespit edilmeye çalışıldı ve tüm Müge Anlı izleyicilerine görüntülerdeki kişiyi tanıyanların Müge Anlı ihbar hattını araması yönünde çağrıda bulunuldu.

  • 5
  • 17
Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu...

MÜGE ALI'DAKİ MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYININ KAN DONDURAN DETAYLARI!

Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergül, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti!