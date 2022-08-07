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Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerce arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal cinayeti hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, torununa cinsel istismardan tutuklu yargılanan dede Hasan Yağal'ın masum olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 13:54
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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Sert tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Raporda Müslüme'nin cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021'de ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kayboldu. Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Yapılan incelemelere göre Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA'sı bulunurken yapılan analize göre Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı. Şüpheler cinsel istismar ve cinayet üzerinde yoğunlaştı.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan aile üyeleri suçlamaları reddederken şüpheli Hasan Yağal, boyunda bulunan DNA örneğiyle ilgili "Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz" dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre bu basit bir öpme değil.