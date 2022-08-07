Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan aile üyeleri suçlamaları reddederken şüpheli Hasan Yağal, boyunda bulunan DNA örneğiyle ilgili "Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz" dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre bu basit bir öpme değil.