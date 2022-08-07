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Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerce arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal cinayeti hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, torununa cinsel istismardan tutuklu yargılanan dede Hasan Yağal'ın masum olmadığı belirtildi.