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Müge Anlı'da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Kayıp Gamze Bebek olayı, işlenmeye devam ediyor. Programda, eltiler arasında yaşanan yasak aşk iddialarıyla ilgili tartışmalar sürerken, canlı yayına bağlanan bir kadın çarpıcı bir açıklama yaptı. Kadın, Mecit ile Gülbani'nin çocuğu planlayarak Adapazarı'ndaki zengin bir aileye sattıklarını iddia etti. Bu sözler karşısında Gülbani'nin tepkisi ise oldukça çarpıcı oldu. Peki, Gamze Gündoğdu öldürüldü mü? İşte olay hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:41
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Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu’ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Müge Anlı programında ele alınan Gamze Bebek olayı, büyük bir merakla takip ediliyor. Ordu'nun Gölköy ilçesinde 2004 yılında kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için Yasemin ve Ömer Gündoğdu çifti, programın yardımına başvurdu. Programda, Ömer Gündoğdu'nun ağabeyi Muharrem'in eşi olan Gülbani'nin kızlarının kaybıyla bir ilgisinin olabileceği iddia edildi.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu’ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Ordu'nun Gölköy ilçesinde 2004 yılında kaybolan Gamze'nin hikayesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni ve çarpıcı gelişmelere sahne oluyor. Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi olan Gülbani'nin Mecit Yıldırım ile yasak bir ilişki yaşadığını iddia etti.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu’ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Gündoğdu, yaşadıklarını şu şekilde sıraladı: "O dönem abimle Giresun Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışıyorduk. Gülbani, abimi arayarak Mecit'in evini bastığını söyledi. Hemen olay yerine gittik. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbani'nin yasak ilişkisini konuşuyordu. Kızımın kaybolmasından iki gün sonra bu ilişki yüzünden olduğunu düşünüyorum."

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu’ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Gülbani ise bu iddiaları reddederek, "Bahsedilen adamla ilişkim yoktu, beni tehdit ederdi. Ben olayla ilgili şüphelerimi koruyorum" dedi.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu’ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Öte yandan Mecit, Gamze'nin kaybolmasında Gülbani ile anne ve babayı suçladı. Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadın da çarpıcı iddialarda bulundu.