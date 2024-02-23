Müge Anlı'da esrarengiz olay! 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'ya ne oldu? O itiraf herkesi şoke etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Kayıp Gamze Bebek olayı, işlenmeye devam ediyor. Programda, eltiler arasında yaşanan yasak aşk iddialarıyla ilgili tartışmalar sürerken, canlı yayına bağlanan bir kadın çarpıcı bir açıklama yaptı. Kadın, Mecit ile Gülbani'nin çocuğu planlayarak Adapazarı'ndaki zengin bir aileye sattıklarını iddia etti. Bu sözler karşısında Gülbani'nin tepkisi ise oldukça çarpıcı oldu. Peki, Gamze Gündoğdu öldürüldü mü? İşte olay hakkında son gelişmeler...