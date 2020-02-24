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Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyen ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu. Yaşanan gelişme sonrası gözler Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'a çevrildi. Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Mahmut Aykurt, canlı yayında yaptığı itirafla herkesi şok etmişti. İşte 24 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt cinayeti ile ilgili yaşanan flaş gelişme…
Giriş Tarihi: 24.02.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 12:29
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