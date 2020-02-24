24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyen ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu. Yaşanan gelişme sonrası gözler Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt'a çevrildi. Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Mahmut Aykurt, canlı yayında yaptığı itirafla herkesi şok etmişti. İşte 24 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt cinayeti ile ilgili yaşanan flaş gelişme…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 12:29
  • 1
  • 14
Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı

Müge Anlı canlı yayınında 15 aydır çözülemeyen Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 29 Kasım 2018'de İzmir'e gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Aykurt'un cesedi evine 45 kilometre uzaklıkta bulundu. Yaşanan gelişme sonrası gözler ağabet Mahmut Aykurt'a çevrildi. Ağabey Aykurt, kardeşi Burhan Aykurt'un başına bir cisim vurularak öldürülüp ormana atılmış olabileceğini ileri sürmüştü. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulunan ağabey Mahmut Aykurt herkesi şoke etmişti. İşte 24 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

  • 2
  • 14
Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı

AV KÖPEĞİ TARAFINDAN BULUNDU

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kavacık mahallesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çobanın köpeği hızla yanından ayrılıp bir noktaya gitti. Çoban iddiaya göre köpeği ıslık çalarak yanına çağırdı. Ancak köpek bulunduğu yerden ayrılmayıp sık sık havlayınca çoban bu kez köpeğin yanına gitti.

  • 3
  • 14
Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı

CESET ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Çoban çürümüş vaziyetteki cesedi görünce hemen Kavacık mahalle muhtarı Selahi Altın'ı arayıp bir ceset gördüğünü ifade edip jandarmaya bildirmesini istedi. Muhtar Altın, olayı jandarmaya bildirirken jandarma ekipleri kısa sürede cesedin bulunduğu yere gelerek inceleme ve araştırma yaptı.

  • 4
  • 14
Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı

ÖLÜM NEDENİ...

Bu arada Ortaca Cumhuriyet Savcısı da hemen olay yerine gitti. Ceset üzerinde yapılan incelemede 'Burhan Aykurt'a' ait kimlik çıktı. Ceset inceleme ve araştırmanın ardından geniş çaplı otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burhan Aykurt'un ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenebileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

  • 5
  • 14
Müge Anlı’da ele alınan Burhan Aykurt cinayetinde flaş gelişme! 15 ay sonra cesedine ulaşıldı

ABİSİNİN İFADELERİ SORU İŞARETİ BIRAKMIŞTI

Aniden kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt'un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu.