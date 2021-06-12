Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

"ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YAŞADIK"

Katil zanlısı Turhan'ın şüphe çekmemek için böyle bir yola başvurduğu ifade edildi. Cesetler bulununca cinayeti itiraf eden Turhan, şöyle konuştu: "Ağabeyim Mehmet Turhan, kardeşimiz olan Havva Turhan'ı öldürdüğü için 17 yıl cezaevinde yattı. Bu olaydan yaklaşık 2 ay önce cezaevinden tahliye edildi. Bu süre içinde ağabeyimle aramızda arazi anlaşmazlığı vardı. Benden bir şeyler istiyordu. 30 yıl önce ölen kardeşimle ilgili ağabeyim Mehmet Turhan, suçu üzerime atmakla beni tehdit ediyordu.

