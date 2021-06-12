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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı
19 Mayıs'ta ortadan kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, ölü olarak bulunmuştu. Korkunç cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanan cinayet zanlısı Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ifadesinde, "Ağabeyim ile aramızda arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengemi boğarak öldürdüm" dedi.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 13:13
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