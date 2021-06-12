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Haberler Galeri Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

19 Mayıs'ta ortadan kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, ölü olarak bulunmuştu. Korkunç cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanan cinayet zanlısı Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan ifadesinde, "Ağabeyim ile aramızda arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Kavga ettik ve ben olayın siniriyle elime geçirdiğim kabloyla ağabeyimi ve yengemi boğarak öldürdüm" dedi.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 13:13
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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana gelen korkunç cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelip, birlikte yaşamaya başlayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocukları Yusuf Turhan, anne babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken çiftin bulunması için 275 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

KABLOYLA BOĞUP ÇUVALLA TANDIRA ATMIŞLAR...

Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası polis tarafından takibe alındı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı. Kadavra köpeği 'Vera' ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülmüş tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin kabloyla boğularak öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklanırken, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk ise, Emmiler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Kardeşi ve yengesini öldüren Yusuf Turhan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yusuf Turhan'ın cinayeti işledikten 1 hafta sonra polis merkezine giderek, ağabeyi Mehmet Turhan'ın kendisini tehdit iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı

"ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YAŞADIK"

Katil zanlısı Turhan'ın şüphe çekmemek için böyle bir yola başvurduğu ifade edildi. Cesetler bulununca cinayeti itiraf eden Turhan, şöyle konuştu: "Ağabeyim Mehmet Turhan, kardeşimiz olan Havva Turhan'ı öldürdüğü için 17 yıl cezaevinde yattı. Bu olaydan yaklaşık 2 ay önce cezaevinden tahliye edildi. Bu süre içinde ağabeyimle aramızda arazi anlaşmazlığı vardı. Benden bir şeyler istiyordu. 30 yıl önce ölen kardeşimle ilgili ağabeyim Mehmet Turhan, suçu üzerime atmakla beni tehdit ediyordu.