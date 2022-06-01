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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Öldürülen çiftin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdı. Cinayet davasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı. Çifti av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Çelik ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş hakkında verilen ceza netleşti.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 12:01
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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Gözaltına alınanlardan Abdullah Başdemir ve Esra Taş, azmettirdikleri cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen ile tutuklanmış, Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşen çifti cinayetine ilişkin iddianameyi tamamlayarak Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İddianamede, cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", katil zanlısı Ertuğrul Çelik hakkında ise "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya Okşen hakkında da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.