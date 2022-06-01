Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! İddianame hazırlandı! “Gözlerinden tanıdım…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Öldürülen çiftin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdı. Cinayet davasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı. Çifti av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Çelik ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş hakkında verilen ceza netleşti.