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Haberler Galeri Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk'un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk'un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan aşçı Yusuf Kavuk ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Genç aşçı ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Derya Altun ve Derya'nın gizli birliktelik yaşadığı Harun ile birlikte 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. Kaybın 190. gününde Yusuf Kavuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:59
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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süredir aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gözaltıların ardından cinayet itirafı geldi. İşte yaşananlar...

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Müge Anlı, canlı yayında Yusuf Kavuk'un kaybına ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen gözaltılarda; Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Harun Ateş'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİLER
Canlı yayında geçen bilgiye göre; Derya Altun ile Harun Ateş aralarındaki ilişkiyi kabul ettiler.

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Günlerce süren sorgunun ardından Harun Ateş'ten cinayet itirafı geldi. Aşk cinayetinde ayrıntılar kan dondurdu.

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cansız bedeni bulundu! Sorgu sırasında itiraf geldi! Gömdüğü yerde piknik yapmış

GÖMDÜĞÜ YERDE PİKNİK YAPMIŞ

Harun Ateş, Yusuf Kavuk'u kavga sırasında öldürdüğünü ve cesedi aracında bir gün boyunca gezdirdiğini sonrasında ormana gömdüğünü itiraf etti. Cenayeti çalı ve taşlarla gizlediğini söyleyen Harun, 3 kez pikniğe diye gidip cenazenin yerini kontrol ettiğini belirtti.