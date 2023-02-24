Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi!

30 Ocak 2023 tarihine kızı ile görüşen Şükrü Güvenilir'in "Bugün ilk defa göreceğim birileri ile görüşeceğim. Yeni bir arkadaş grubuna katılacağım. Onlar alkol istediler o yüzden bunları aldım" dediği iddia edildi.