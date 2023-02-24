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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi

Müge Anlı'da araştırılan Şükrü Güvenilir olayında cinayet itirafı geldi! 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir 31 Ocak'ta aracıyla evden çıkıp ortadan kayboldu. Yakınları telefonla ulaşmak istese de başarılı olamadı. Tüm aramalara rağmen bir sonuç alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Günlerdir süren arama çalışmalarından acı haber geldi. Olay gecesi arkadaşlarıyla alkol alan Şükrü Güvenilir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 12:33
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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi!

64 yaşında evli ve 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir, 31 Ocak 2023 Salı günü gece saatlerinde aracıyla çıktı. En son damadının komşusu Yusuf ismindeki kişi ile görüştüğü anlaşılan Şükrü Güvenilir'den bir daha haber alamayan yakınları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi!

Hafriyat işi yapan Şükrü Güvenilir, en son 03:22 civarlarında Serik'e girerken görülmüş ama çıkışının olmadığı ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi!

30 Ocak 2023 tarihine kızı ile görüşen Şükrü Güvenilir'in "Bugün ilk defa göreceğim birileri ile görüşeceğim. Yeni bir arkadaş grubuna katılacağım. Onlar alkol istediler o yüzden bunları aldım" dediği iddia edildi.

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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi!

Günlerdir her yerde aranan adamdan acı haber geldi.

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Müge Anlı’da aranan Şükrü Güvenilir’den kahreden haber! Cinayet itirafı geldi!

31 Ocak Antalya'da aracıyla birlikte kaybolan Şükrü Güvenilir'in kaybının 14. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.