16 Kasım 2021, Salı
Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...
Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın kaybında korkutan şüphe gündeme geldi. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarına 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı katıldı. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık harekete geçti. Kaybın yedinci gününde Müslüme'den hiçbir haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri gözünü aileye çevirdi. Çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi ise aile üzerindeki şüpheleri arttırdı.
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:41
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18