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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...

Müge Anlı'da aranan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın kaybında korkutan şüphe gündeme geldi. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarına 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı katıldı. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık harekete geçti. Kaybın yedinci gününde Müslüme'den hiçbir haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri gözünü aileye çevirdi. Çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi ise aile üzerindeki şüpheleri arttırdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:41
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Kaybın yedinci gününde arama çalışmaları sürerken gözler hiçbir şey görmediklerini iddia eden aileye çevrildi. Baba Mehmet Yağal'ın ifadesi ise şüphe uyandırdı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden Müge Anlı'dan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi! Kan ve ayak izi...

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.