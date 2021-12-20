Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Mülkiye Kazan'dan kötü haber geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşaya Mülkiye Kazan, 35 gün önce nişanlısıyla buluşmak için evden çıkmış, genç kızdan bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı, kuzeni ile nişanlı olan Mülkiye Kazan'ın bir erkekle sosyal medyadan tanıştığını, tanıştığı kişinin genç kadını Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Günlerdir her yerde aranan Kazan'ın cansız bedeni bulundu.