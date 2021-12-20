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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Mülkiye Kazan'dan kötü haber geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşaya Mülkiye Kazan, 35 gün önce nişanlısıyla buluşmak için evden çıkmış, genç kızdan bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı, kuzeni ile nişanlı olan Mülkiye Kazan'ın bir erkekle sosyal medyadan tanıştığını, tanıştığı kişinin genç kadını Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Günlerdir her yerde aranan Kazan'ın cansız bedeni bulundu.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:24
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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mülkiye Kazan konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 35 gündür aranan Mülkiye Kazan'ın cansız bedeni kırsal bir alandaki arsada hayvanları otlatan çobanlar tarafından bulundu. Kazan'ın cesedi ablası tarafından teşhis edildi. Abla, ayakkabıların kardeşine ait olduğunu ifade etti.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

Müge Anlı, Mülkiye Kazan'ın nişanlı olmasına rağmen sosyal medyadan başka biri ile tanıştığını, bu kişinin Kazan'ı Almanya'ya götürmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

ÇOBANLAR CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 35 gün önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Mülkiye Kazan'ın kaybı işleniyordu. Mülkiye Kazan'ın kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. 15 Aralık'ta Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvan otlatan çobanlar tarafından ölü olarak bulunan kadının kimliğinin Mülkiye Kazan'a ait olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan Mülkiye Kazan’dan kötü haber! Çobanlar cansız bedenini buldu

SOSYAL MEDYADAN BİR ERKEKLE TANIŞTIĞINI ORTAYA ÇIKTI

23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 35 gündür haber alınamayan Kazan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, son görüntüleri ortaya çıkan Mülkiye Kazan'ın nişanlısından şüpheleniyordu.