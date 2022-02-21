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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Muhammet Bahçeci ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarının yanına giden muhtardan bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen 4 aydır hiçbir haber alınmayan Muhammet Bahçeci için şafak operasyonu düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu 13 kişi gözaltına alındı.