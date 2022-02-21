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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Muhammet Bahçeci ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarının yanına giden muhtardan bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen 4 aydır hiçbir haber alınmayan Muhammet Bahçeci için şafak operasyonu düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu 13 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 11:00
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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

Kayıp muhtar için Elazığ'da hareketli dakikalar! Muhtar Muhammet Bahçeci'nin kaybında sıcak gelişme yaşandı…

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, 18 Ekim gecesi çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Genefik köyüne arkadaşıyla birlikte geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

Kendisinden haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirmesinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titizlikle yürütülen aramalara rağmen herhangi bir ize rastlamadı.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

Muhammet Bahçeci'nin ağabeyi Yaşar Bahçeci, kardeşinin bir an önce bulunmasını devlet büyüklerinden isterken, "Kardeşimi yeter ki bulsunlar cenazesine kavuşmaya dahi razıyım" dedi.

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Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

"CENAZESİNE DAHİ KAVUŞMAYA RAZIYIZ"

Olay gecesi Mehmet diye bir arkadaşı ile çocuklarının köyüne gittiklerini belirten ağabey Yaşar Bahçeci, "Arkadaşı kardeşimi köye bıraktıktan sonra bir daha kendisini köyden alamadığını söyledi. Kendisiyle birlikte emniyete gittik bu ayın 18'inde 5'nci aya giriyor ama henüz kendisinden bir haber alamadık. Açık ve aleni olarak şüphelendiğimiz bir durum yok fakat arkadaşının ifadesi doğrultusunda götürüp bıraktığı köyden çıkmadığı da belli. Bu ne derece doğru ya da ne derece kesin bilgi bilemiyorum fakat ortada bir iddia var, kardeşimin kaybolduğu yer var ama 4 aydır ortada olmayan da bir kardeşim var." dedi.