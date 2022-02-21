Müge Anlı’da aranan kayıp muhtar Muhammet Bahçeci için Elazığ’da şafak operasyonu! 13 kişi gözaltında

"CENAZESİNE DAHİ KAVUŞMAYA RAZIYIZ"

Olay gecesi Mehmet diye bir arkadaşı ile çocuklarının köyüne gittiklerini belirten ağabey Yaşar Bahçeci, "Arkadaşı kardeşimi köye bıraktıktan sonra bir daha kendisini köyden alamadığını söyledi. Kendisiyle birlikte emniyete gittik bu ayın 18'inde 5'nci aya giriyor ama henüz kendisinden bir haber alamadık. Açık ve aleni olarak şüphelendiğimiz bir durum yok fakat arkadaşının ifadesi doğrultusunda götürüp bıraktığı köyden çıkmadığı da belli. Bu ne derece doğru ya da ne derece kesin bilgi bilemiyorum fakat ortada bir iddia var, kardeşimin kaybolduğu yer var ama 4 aydır ortada olmayan da bir kardeşim var." dedi.