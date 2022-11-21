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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’dan acı haber! Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Erdal Sakız'dan acı haber geldi. 10 gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesinden kaybolan Erdal Sakız'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Evli ve üç çocuk babası Sakız'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:54
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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’dan acı haber! Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Erdal Sakız, aracıyla evinden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı.

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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’dan acı haber! Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Erdal Sakız'ın birlikte yaşadığı sevgilisi ve boşanma aşamasındaki eşi bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’dan acı haber! Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu

Ailesi Erdal Sakız'ın sevgilisinden şüphelenirken kız arkadaşının iddiaları da aksi yöndeydi.

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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’dan acı haber! Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 gündür her yerde aranan Erdal Sakız'dan acı haber geldi.

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Müge Anlı’da aranan Erdal Sakız’dan acı haber! Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu

Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti.