30 Aralık 2021, Perşembe
Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te katılan Seyhan Kaya, eşi emekli Albay Mustafa Kaya'nın ilk evliliğinden olan kızı ve kardeşi tarafından zorla tutulduğunu söyledi. 2.5 yıldır eşini göremeyen Seyhan Kaya, "kocam tutsak" diyerek canlı yayında isyan etti. Müge Anlı ve ekibinin geniş çaplı aramaları sonucu bulunan Mustafa Kaya, canlı yayında ailesiyle ilk kez karşı karşıya geldi. Yaptığı açıklamalar herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:18
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