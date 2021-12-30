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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te katılan Seyhan Kaya, eşi emekli Albay Mustafa Kaya'nın ilk evliliğinden olan kızı ve kardeşi tarafından zorla tutulduğunu söyledi. 2.5 yıldır eşini göremeyen Seyhan Kaya, "kocam tutsak" diyerek canlı yayında isyan etti. Müge Anlı ve ekibinin geniş çaplı aramaları sonucu bulunan Mustafa Kaya, canlı yayında ailesiyle ilk kez karşı karşıya geldi. Yaptığı açıklamalar herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 13:18
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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu. Canlı yayınında yaşananlar şoke etti.

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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı

Albay Mustafa Kaya olayında ortaya atılan çarpıcı iddialar gündem oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi.

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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı

Olayla ilgili ihbar yağdı. Müge Anlı'nın sunduğu programda tarafların iddiaları kafa karıştırdı.

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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı

"EŞİM TUTSAK" DİYE HAYKIRDI

İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" dedi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına iki tarafla ilgili gelen iddialar herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı’da aranan emekli Albay Mustafa Kaya bulundu! 2.5 yıl sonra ilk kez konuştu! Kızının feryatları yürek yaktı

Emekli Albay Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya canlı yayında, 'Benim eşim tutsak' diye haykırdı.