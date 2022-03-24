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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. İfadesinde cinayeti kabul eden Şanal yer gösterdi. Peki torun Kerim'in dedesinin cinayetiyle nasıl bir bağlantısı var? İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:23
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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

6 aydır kayıp olan Dursun Zehir'in kaybının 169. gününde cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet itirafı torun Kerim'in internet kafedeki arkadaşı Yasin'den geldi.

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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

Yayının ardından gözaltına alınan Yasin sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Yasin'in itirafı sonrası torun Kerim Bekar İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

Dursun Zehir öldürüldükten 4 gün sonra telefon sinyali Ankara'da tespit edildi. Torun Kerim'in çelişkili ifadeleri sonrası telefonunda yapılan inceleme sonrası sık görüştüğü iki kişinin Yasin Şanal ve Enes Günyüzlü olduğu tespit edildi. Yasin Şanal'ın Rize'de olduğu Enes'in ise Ankara'da olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

Yapılan incelemeler sonrası Dursun Zehir'in kaybolduğu dönemde Enes Günyüzlü'nün Rize'ye bulunduğu, kayıptan bir gün önce Pazar ilçesinde bulunduğu, 12 Ekim'de ise Ankara'ya geri döndüğü tespit edildi.

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Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayeti itiraf etti yer gösterdi

Sorguya alınan Enes Günyüzlü olay günü Yasin'in evden tek başına ayrıldığını, saat 16.00-16.30 aralığında telaşlı şekilde eve geldiğini, duşa girip üstünü başını yıkadığını ve para arayışında bulunduğunu belirtti.