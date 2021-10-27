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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

Müge Anlı'da aranan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ'ın yanında darp edilip ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü, kokmasın diye cenazeyi her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyledi. "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyen abla Karadağ hakkında yeni ihbar geldi. Yayına bağlanan Ramazan Özgüvenç, Fatma Karadağ'ın cesedin nereye gömüldüğünü bildiğini kendisine itiraf ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 15:17
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Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Mehmet Karahan olayı adeta kan dondurdu. Sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü söyleyen Fatma Karadağ, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok olaylar yaşandı.

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Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

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Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

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Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

"CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ YERİ BİLİYORUM DEDİ"

Cesedin nereye gömüldüğünü bilmediğini söyleyen Fatma Karadağ'ın yalanı canlı yayında ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan DJ Gezgin darp edilip ölüme terk edildi! Canlı yayında ihbar geldi: “Gömüldüğü yeri biliyorum dedi”

Telefonla yayına bağlanan Ramazan Özgüvenç Fatma Karadağ'ın kendisine söylediklerini şu şekilde anlattı: "Fatma ablayla karakolun önünde konuştuk. Eve iki kişinin gelip cenazeyi halıya sararak götürdüklerini anlattı. Cenazenin nereye gömüldüğünü bildiğini bana itiraf etti."