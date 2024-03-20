20 Mart 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı
ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Çankırı'da, 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, kaybolduktan 22 gün sonra pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Sevim Hanım'ın kızları, annelerinin ölümünü araştırmak için harekete geçti. İki kardeş, bu konuyu kardeşleri Ergün Yıldırım'a sormak üzere Müge Anlı'nın stüdyolarına geldi. Ergün Yıldırım'ın annesinin kaybolduğu güne ilişkin çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. 20 Mart tarihli programda Ergün Bey, hakkında çıkan iddialar ise akıllara durgunluk verdi. İşte Sevim Yıldırım olayının detayları...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:37
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