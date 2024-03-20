Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

Müge Anlı'nın "Senin borçluların annenin kapısına dayanmış. Onlar mı bir şey yaptı?" sorusuna Ergün inkar ederken, kız kardeşleri, Ergün'ün 120 bin TL borcu olduğunu ve bu borcu ödemesi için annelerini sıkıştıran birisinin olduğunu iddia etti.