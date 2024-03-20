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Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, işlediği konularla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Çankırı'da, 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, kaybolduktan 22 gün sonra pirinç tarlasında ölü olarak bulundu. Sevim Hanım'ın kızları, annelerinin ölümünü araştırmak için harekete geçti. İki kardeş, bu konuyu kardeşleri Ergün Yıldırım'a sormak üzere Müge Anlı'nın stüdyolarına geldi. Ergün Yıldırım'ın annesinin kaybolduğu güne ilişkin çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. 20 Mart tarihli programda Ergün Bey, hakkında çıkan iddialar ise akıllara durgunluk verdi. İşte Sevim Yıldırım olayının detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:37
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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı, 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyor.

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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

Çankırı'ya bağlı Çatalelma köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, 1 Aralık 2020'de kayboldu. Yıldırım'ın kaybolmasının ardından 22 gün sonra, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Kızları Satı Yıldırım ve Nurgül Yurtsever, annelerinin ölümünü aydınlatmak amacıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Kardeşler, annelerinin cinayete kurban gittiğine inanıyor ve şüpheli durumu kardeşleri Ergün'e yönlendiriyor.

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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

Çatalelma köyünde yaşayan Sevim Yıldırım'ın ölü bulunduğunda, yüzünde darp izleri ve ayağında terlik olması cinayet şüphesini daha da artırdı. Yıldırım'ın kızları, kardeşleri Ergün'ün para sorunları olduğunu ve annelerinin sakladığı paraların ortada olmadığını dile getirdi. Ergün ve sevgilisi Asiye, bu iddialara yanıt vermek üzere Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

Ergün Yıldırım'ın geçim kaynağı ise merak konusu haline geldi. Çalışmadığını belirten Ergün, kahvehanelerde kumar oynadığını ve günde 300-400 TL kazandığını ifade etti.

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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? O itiraf çileden çıkardı

Müge Anlı'nın "Senin borçluların annenin kapısına dayanmış. Onlar mı bir şey yaptı?" sorusuna Ergün inkar ederken, kız kardeşleri, Ergün'ün 120 bin TL borcu olduğunu ve bu borcu ödemesi için annelerini sıkıştıran birisinin olduğunu iddia etti.