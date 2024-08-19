Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programın geri dönüş tarihi sıkça konuşuluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu yıl 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Ayrıca, programın daimi isimlerinden Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık sorunları nedeniyle yeni sezon tarihi hakkında sorular artmış durumda. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun ilk bölümü hangi tarihte ekranlara gelecek? İşte bu sorunun cevabını merak edenler için detaylar.