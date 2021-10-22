Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyleyen abla Karadağ, . "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayın sırasında hakkında birçok ihbar yapılan ardından Önce hastaneye daha sonra ise kaldığı yere götürülen Karadağ, otomobilden atlamak istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...