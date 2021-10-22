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Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyleyen abla Karadağ, . "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Canlı yayın sırasında hakkında birçok ihbar yapılan ardından Önce hastaneye daha sonra ise kaldığı yere götürülen Karadağ, otomobilden atlamak istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 17:17
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Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Mehmet Karahan olayı adeta kan dondurdu. Sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü söyleyen Fatma Karadağ, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok olaylar yaşandı.

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Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

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Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

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Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

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Müge Anlı yayınında “Cesedini çiçek gibi suladık” demişti! Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.