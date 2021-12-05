Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı: "Doğum günü kutlamaları başladı" Takipçileri yaşını merak etti | Müge Anlı kaç yaşında?

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Instagram'ı aktif halde kullanmaya başlayan Müge Anlı takipçi sayısını giderek attırdı. Sosyal medya adresinden "Veee Aralık ayı geldi, doğum günü kutlamaları başladı" notuyla paylaşım yapan Müge Anlı'nın yaşı takipçileri tarafından merak konusu oldu.