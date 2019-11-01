Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

1 Ekim 2019'daki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nilgün Şimşek olayındaki gelişmeler herkesi şoke etti. Eşi ile tartıştıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Nilgün Şimşek davasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı canlı yayında anlatılan cinayet gündeme oturdu. Nilgün Şimşek'in tartıştığı eşi Mustafa Şimşek komşularına, "Nilgün kanser olmuştu. Tedavi için Almanya'ya gitti ama tedaviye rağmen kurtarılamadı" demiş. Mustafa Şimşek'in söylediklerinin ortaya çıkmasıyla Müge Anlı canlı yayında olayın perde arkası çözülmeye başladı. 1 Ekim 2019'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşandı? İşte Müge Anlı canlı yayınında Nilgün Şimşek olayı hakkında yaşananlar...