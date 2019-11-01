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Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

1 Ekim 2019'daki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Nilgün Şimşek olayındaki gelişmeler herkesi şoke etti. Eşi ile tartıştıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Nilgün Şimşek davasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı canlı yayında anlatılan cinayet gündeme oturdu. Nilgün Şimşek'in tartıştığı eşi Mustafa Şimşek komşularına, "Nilgün kanser olmuştu. Tedavi için Almanya'ya gitti ama tedaviye rağmen kurtarılamadı" demiş. Mustafa Şimşek'in söylediklerinin ortaya çıkmasıyla Müge Anlı canlı yayında olayın perde arkası çözülmeye başladı. 1 Ekim 2019'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşandı? İşte Müge Anlı canlı yayınında Nilgün Şimşek olayı hakkında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 16:49
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Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

İskenderun'da yaşayan Nilgün Şimşek Mustafa Şimşek çifti 4 Nisan 2017'de tartıştı. Bu tartışmanın ardından kimse Nilgün Şimşek'ten haber alamadı. Nilgün Şimşek'in ailesi de ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Nilgün Şimşek davasında yaşanan yeni gelişmeler herkesi şoke etti.

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Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

KOCASI MI ÖLDÜRDÜ?

Nilgün Şimşek'ten bir süre haber alınamaması sonrasında yakınları genç kadını merak etti. Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek ise soranlara "Kansere yakalanmıştı tedavi için Almanya'ya gitti. Gördüğü tedavilere rağmen kurtaramadık" şeklinde cevap veriyordu.

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Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

Nilgün Şimşek'in cansız bedeninin bile ortada olmayışı aileyi şüpheye düşürdü. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in ailesi gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya çıktı. Ailenin şüphelendiği kişi ise damat Mustafa Şimşek.

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Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

GERÇEKLERİ OĞLU ANLATTI

Nilgün Şimşek'in 7 yaşındaki büyük oğlu, "Babam annemi dayanamayıp öldürdüğünü söyledi" derken, küçük oğlu cinayet anını anbean anlattı.

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Müge Anlı Nilgün Şimşek hakkındaki son dakikayla şoke oldu! Cinayet anlatıldı

Küçük oğlu; "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu. Babam 'kalkın gidiyoruz' dedi ve arabayla yola çıktı. Babam annemi kucağına yatırarak arabaya taşıdı ve oturur vaziyette ön koltuğa oturttu."