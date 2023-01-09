Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gördü şikayetçi oldu! Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Tokat'ta kayıp olan Arife Gökçe'ye (64) taciz mesajları attığı gerekçesiyle Gökçe'nin kayıp olmasından sorumlu tutulan ve konuyla ilgili ATV'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak kendisini savunan Sinan Sardoğan'ın İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.