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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gördü şikayetçi oldu! Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gördü şikayetçi oldu! Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında sapık Sinan Sardoğan tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe'nin aniden kaybolmasıyla ilgili gelişmeler yaşanırken Sinan Sardoğan, İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.01.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 07:42
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gördü şikayetçi oldu! Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Tokat'ta kayıp olan Arife Gökçe'ye (64) taciz mesajları attığı gerekçesiyle Gökçe'nin kayıp olmasından sorumlu tutulan ve konuyla ilgili ATV'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak kendisini savunan Sinan Sardoğan'ın İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gördü şikayetçi oldu! Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sinan Sardoğan ile ilgili yürüttüğü soruşturmaya göre, Sardoğan'ın 10 Ekim 2018'de Suriye uyruklu 2006 doğumlu Ahmed A. çocuğa fiili livata suretiyle tecavüz ettiği belirlendi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gördü şikayetçi oldu! Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Ahmet A.'nın televizyon izlerken Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi olduğu belirtildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gördü şikayetçi oldu! Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı gözaltına aldı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gördü şikayetçi oldu! Türkiye’nin konuştuğu Sapık Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme

Şüpheli Sardoğan, ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.