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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gördü şikayetçi oldu! Türkiye'nin konuştuğu "Sapık" Sinan Sardoğan ile ilgili flaş gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında sapık Sinan Sardoğan tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe'nin aniden kaybolmasıyla ilgili gelişmeler yaşanırken Sinan Sardoğan, İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.