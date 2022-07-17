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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit- Hatice paslı cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçeklerin ardından Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip cinayeti aydınlattı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen çiftin en yakını hakim karşısına çıktı. İşte Cahit- Hatice Paslı cinayetinde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 12:05
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Bozyer Köyü'nde, Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 6 yıl önce işlenen bu cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kadir Koç, cinayetlerle ilgili olarak köylülerden Ali Varçın'dan (48) şüphelendiğini söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Ali Varçın'ın cinayetler yaşanmadan 1 hafta önce Cahit ile o bölgede karşılaşıp, tartıştığı ve silahının kayıp olduğu belirtildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

Öldürülen çiftin arkadaşı olduğu belirlenen Ali Varçın ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Ali Varçın ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Varçın, hakkındaki iddiaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Varçın'ın cinayeti işlediği kanıtlarıyla açıklandı. Daha önce Müge Anlı'nın sunduğu tatlı sert programında da olay ele alınmış, şüpheler Varçın üzerinde toplanırken, aileler arasında çarpık ilişkiler olduğu da ortaya çıkmıştı. Tutuklu sanık Varçın, ilk kez hakim karşısına çıkarken, suçlamaları reddetti.