17 Temmuz 2022, Pazar
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit- Hatice paslı cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçeklerin ardından Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip cinayeti aydınlattı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen çiftin en yakını hakim karşısına çıktı. İşte Cahit- Hatice Paslı cinayetinde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 17.07.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 12:05
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