Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan Cahit - Hatice Paslı çifte cinayetinde yasak ve çarpık ilişkiler yumağı! Tutuklanan Ali Varçın hakim karşısında

Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kadir Koç, cinayetlerle ilgili olarak köylülerden Ali Varçın'dan (48) şüphelendiğini söyledi.