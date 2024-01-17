Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir’in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Mehmet Ali Özdemir, Hatay'ın Antakya ilçesinde sırra kadem bastı. Özdemir'in hayatından endişe eden ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Mehmet Ali Özdemir'in, kardeşiyle arasının bozuk olduğu ve eşi Meryem Özdemir'e de esaret hayatı yaşattığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.