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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni bulunmuştu. Anlı bugün yayınlanan programında Özdemir'in otopsi raporunu açıkladı. Müge Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin yanına ise elma ve havuç bırakıldığı ortaya çıktı.