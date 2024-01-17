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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni bulunmuştu. Anlı bugün yayınlanan programında Özdemir'in otopsi raporunu açıkladı. Müge Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin yanına ise elma ve havuç bırakıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.01.2024 13:31
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir’in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Mehmet Ali Özdemir, Hatay'ın Antakya ilçesinde sırra kadem bastı. Özdemir'in hayatından endişe eden ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Mehmet Ali Özdemir'in, kardeşiyle arasının bozuk olduğu ve eşi Meryem Özdemir'e de esaret hayatı yaşattığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir’in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

MEHMET ALİ ÖZDEMİR'İN ÇALILIKTA CESEDİ BULUNDU
Müge Anlı, "4 gün sonra bulunan arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Anlı bugünkü canlı yayında ise otopsi sonucunu açıkladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir’in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

İŞTE OTOPSİ RAPORU
Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir’in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranıyordu! Mehmet Ali Özdemir’in cansız bedeni bulundu | Otopsi raporu ortaya çıktı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

CESEDİN YANINA HAVUÇ VE ELMA BIRAKILMIŞ!
Öte yandan sır olayla ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Mehmet Ali'nin cenazesinin yanına havuç ve elma bırakıldığı anlaşıldı.