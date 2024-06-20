20 Haziran 2024, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak?
ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", sezonunu tamamlamaya hazırlanıyor. Programın sezon finali tarihi merakla beklenirken, Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, yaz tatilinin ardından yeni sezonuyla tekrar izleyicileriyle buluşacak. Gerçek yaşam hikayeleri ve çarpıcı olaylarıyla büyük ilgi gören program, yeni sezonda da aynı heyecanla takip edilmeye devam edecek.
Giriş: 20.06.2024 11:54
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