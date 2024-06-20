Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali ne zaman? 2024 ATV Müge Anlı programı hangi tarihte sezon finali yapacak? 

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Bayram süresince yayınlanmayan programın sezon finali tarihi merak konusu oldu. Müge Anlı'nın heyecanla takip edilen programı, ne zaman ara verecek ve izleyicileri yeni sezon için ne zaman tekrar ekran başına toplayacak soruları gündemde.