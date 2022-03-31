Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Köydeki kahvehanenin sahibi Tuncay Keser Müge Anlı ekibine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinayetin 1 milyon liralık altın nedeniyle işlendiği iddiası gündeme gelirken ailenin ön otopsi raporu tamamlandı. Altınların sahibi olan Anıl Güner'in ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. İşte Edirne'deki aile katliamı ile ilgili detaylar…