HaberlerGaleriMüge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Güner ailesinden 4 kişi katledildi. Aynı aileden Mehmet Güner, aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner, onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner'in silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken bir kişi tutuklandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:35Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:53