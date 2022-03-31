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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan Güner ailesinden 4 kişi katledildi. Aynı aileden Mehmet Güner, aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner, onun eşi Filiz Güner ile çocukları Anıl Güner'in silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken bir kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:53
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Köydeki kahvehanenin sahibi Tuncay Keser Müge Anlı ekibine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinayetin 1 milyon liralık altın nedeniyle işlendiği iddiası gündeme gelirken ailenin ön otopsi raporu tamamlandı. Altınların sahibi olan Anıl Güner'in ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. İşte Edirne'deki aile katliamı ile ilgili detaylar…

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in dün gece kahvede oturup çay içtiği kişilerle bazı köylüleri, ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi! Edirne’deki aile katliamında flaş gelişme! Kanlı elbiselerle kaçmaya çalışırken yakalandı

BAZI KÖYLÜLERİN İFADELERİNE BAŞVURULDU
Jandarma, dün bazı köylüleri ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.
Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü. Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.