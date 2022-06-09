Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Dil bağlama büyüsü detayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Konya'da 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayeti ile ilgili tutuklanan sanıklardan Esra Taş'ın (28) cezaevindeki telefon görüşmesinde annesi D.T.'ye ölen bir kişinin çenesine bağlanan bezi alıp, mahkeme günü 'Hakimin ağzı bağlansın, savcının ağzı bağlansın' diyerek dua etmesini söylediği belirtildi. Esra Taş'ın görüşmenin devamında, '3 kez bağlayıp açacaksın' diyerek annesine batıl inançlar doğrultusunda telkinlerde bulunduğu da aktarıldı.