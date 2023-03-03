03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir'den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir'den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Recep Arı'dan acı haber geldi! Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla birlikte ortadan kaybolan Arı'nın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kaybolduğu gece hem eşini hem de yakın arkadaşını darbeden adamın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken gözaltılar peş peşe geldi. Müge Anlı bugün canlı yayınında konu hakkında konuşurken, Kadir'in cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Anlı, olayın bir 'yasak aşk' cinayeti olduğunu da belirtti.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:30
  • 1
  • 14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir’den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

Bursa'nın Kestel ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan Recep Arı'nın cansız bedenine ulaşılmış önceki gün Recep Arı'yı son olarak gören arkadaşı Kadir gözaltına alınmıştı. 3 Mart canlı yayınında Müge Anlı, son dakika gelişmesini açıkladı. Olayın altından bir yasak aşk çıktı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir’den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla beraber ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen yakınları araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kaybolmuştu.

  • 3
  • 14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir’den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söylemişti.

  • 4
  • 14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir’den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

6 gündür kayıp olarak aranan Recep Arı ormanda ölü bulundu.

  • 5
  • 14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Recep Arı’dan acı haber geldi! Arkadaşı Kadir’den cinayet itirafı! Eşiyle aşk yaşamış...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine çevrede arama çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, Çataltepe Mahallesi'ndeki ormanda Arı'nın cansız bedeni bulundu. İki çocuk babası Recep Arı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.