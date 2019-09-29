Müge Anlı ile Güven Bana'da geceye damga vuran yarışmacı! "Güven bana" dedi ve...

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışması Mert Güngördü adlı yarışmacıyla yine olay oldu. Mert Güngördü adlı yarışmacı ATV ekranlarındaki Güven Bana'da söylediklerinin aksine yaptıklarıyla dikkat çekti. Güven Bana yarışması yeni bölümüyle bir kez daha ünlü sunucu Müge Anlı'yı gündeme taşıdı. Güven Bana'nın 13. bölümünde geceye damga vuran yarışmacı Mert Güngördü oldu. Müge Anlı'nın konuşmasının ardından "Kesinlikle bana güvenebilirsin" dedi ve ardından öyle bir şey yaptı ki. Müge Anlı'nın tepki gösterdiği yarışmacı sosyal medyayı salladı. İşte ATV ekranlarındaki Güven Bana yarışmasında yaşananlar...

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