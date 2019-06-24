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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

Müge Anlı ATV'deki programıyla Türkiye'nin gündemine taşıdığı Palu ailesinin suçlarını ortaya çıkartmıştı. Bir süredir ceza evinde tutulan Palu ailesinin itirafları Müge Anlı'dan sonra yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı, Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'in vahşetlerini ortaya çıkarttıktan sonra delilleri emniyetle paylaştı. Tanıkların da yardımıyla suçları ortaya çıkan Palu ailesi, Müge Anlı'nın programından sonra gözaltına alınmıştı. Cezaevinde tutuklu bulunan Palu ailesindeki anne Havva Palu'nun itirafları hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 14:55
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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla bir dönem gündeme oturan Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi. 11 yıl önce öldürülen Meryem Tahnal'ın davasında annesi Havva, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile birlikte eniştesi eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael yargılandı. Öldürülen Meryem Tahnal'ın annesi Havva Palu'nun itirafları şoke etti.

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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, 'acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak' suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Havva, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları Bahar Yıldız ve Bilge Kaya da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Atilla Darı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanıkların akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

"MERYEM'İ AĞACA BAĞLANMIŞ OLARAK GÖRDÜM"

Darı, Temel Hak ve Adil Fırsatlar İzleme Derneğinin davaya katılma talebini içeren dilekçesinin olduğunu belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen M.K, sanıkları kardeşinin ev sahipleri olması dolayısıyla tanıdığını, Tuncer Ustael'i yakından tanıdığını söyledi.

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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

Kardeşinin, sanıklara ait binanın satılacağını söyleyince eve müşteri bulduğunu anlatan M.K, "Müşteri ile Tuncer'i bir araya getirdim. Satış oldu. Ölen Meryem Tahnal'ı tanımıyorum ancak kardeşimle bir tarihte pikniğe giderken, deniz kenarında Meryem'i gördüm. O sırada bir ağaca bağlanmıştı. Sanıklar ise orada arabanın içindeydi. Kardeşim onların olduğu yere gidince Tuncer Ustael arabadan çıktı. İkisi arasında bir konuşma oldu. Daha sonra Meryem'i alarak oradan hep birlikte uzaklaştılar" şeklinde konuştu.