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Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar
Müge Anlı ATV'deki programıyla Türkiye'nin gündemine taşıdığı Palu ailesinin suçlarını ortaya çıkartmıştı. Bir süredir ceza evinde tutulan Palu ailesinin itirafları Müge Anlı'dan sonra yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı, Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'in vahşetlerini ortaya çıkarttıktan sonra delilleri emniyetle paylaştı. Tanıkların da yardımıyla suçları ortaya çıkan Palu ailesi, Müge Anlı'nın programından sonra gözaltına alınmıştı. Cezaevinde tutuklu bulunan Palu ailesindeki anne Havva Palu'nun itirafları hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 14:55
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