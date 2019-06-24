Müge Anlı ile çözülen Palu ailesinden kan donduran itiraflar

Kardeşinin, sanıklara ait binanın satılacağını söyleyince eve müşteri bulduğunu anlatan M.K, "Müşteri ile Tuncer'i bir araya getirdim. Satış oldu. Ölen Meryem Tahnal'ı tanımıyorum ancak kardeşimle bir tarihte pikniğe giderken, deniz kenarında Meryem'i gördüm. O sırada bir ağaca bağlanmıştı. Sanıklar ise orada arabanın içindeydi. Kardeşim onların olduğu yere gidince Tuncer Ustael arabadan çıktı. İkisi arasında bir konuşma oldu. Daha sonra Meryem'i alarak oradan hep birlikte uzaklaştılar" şeklinde konuştu.