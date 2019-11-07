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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...
Yunus Kahraman hakkında verilen karar Müge Anlı canlı yayınında açıklandı. Müge Anlı, 1999'da Nilgün Kırlı'yı öldüren ve 15 yıl hapis yatan Yunus Kahraman hakkında karar verildi. Gülümser Bulut cinayeti ve Özlem Akusta'nın kaybolmasında da gözler Yunus Kahraman'a çevrilmişti. Gülümser Bulut olayında Yunus Kahraman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.
Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:15
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