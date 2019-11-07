07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...

Yunus Kahraman hakkında verilen karar Müge Anlı canlı yayınında açıklandı. Müge Anlı, 1999'da Nilgün Kırlı'yı öldüren ve 15 yıl hapis yatan Yunus Kahraman hakkında karar verildi. Gülümser Bulut cinayeti ve Özlem Akusta'nın kaybolmasında da gözler Yunus Kahraman'a çevrilmişti. Gülümser Bulut olayında Yunus Kahraman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:15
  • 1
  • 21
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut cinayeti hakkındaki son gelişmeler aktarıldı. Müge Anlı, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta olayının perde arkasının aralandığını anlattı. Müge Anlı canlı yayında Yunus Kahraman ve Gülümser Bulut hakkında konuştu.

  • 2
  • 21
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...

TÜM GÖZLER YUNUS KAHRAMAN'DAYDI

1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman, idamla yargılanmıştı. 15 yıl hapis yatan Yunus Kahraman, teyzesi Gülümser Bulut'un ölümü sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

  • 3
  • 21
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Özlem Akusta'nın da son görüldüğü kişinin Yunus Kahraman olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm detaylar sonrasında Yunus Kahraman hakkında karar verildi.

  • 4
  • 21
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...

Yunus Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderildi..

  • 5
  • 21
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetindeki son dakika gelişmesini açıkladı! Yunus Kahraman...

Yunus Kahraman'ın 16 Ağustos'ta 2 saat 40 dakika teyzesi Gülümser Bulut'un evinde kaldığı ortaya çıktı.