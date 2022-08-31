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Haberler Galeri Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı'yı İstanbul'a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı'yı İstanbul'a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

Müge Anlı'ya katılan gözü yaşlı aile, kızları Ayşe Bağcı'nın kurtarılması için çağrıda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e telefonla bağlananlar, "Ayşe ile birbirimize aşık olduk" diyen muavin hakkında şoke eden olaylar anlattı. Söz konusu muavinin sapık olduğu iddia edilirken, 14 yaşında bir kız çocuğunu da taciz ettiği belirtildi. Canlı yayınan bağlanan bir kişi de, söz konusu muavinin kendi görüntülerini kaydettiğini ve şantajda bulunduğunu söylerken, "Kiralık katil bile tuttum" itirafında bulundu. Müge Anlı devreye girerek Ayşe Bağcı'yı İstanbul'a getiriyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 13:08
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Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bir kez daha gündeme getirdiği olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı'ya gelen Ayşe Bağcı'nın ailesi "Geri dön" çağrısı yaparken, flaş iddialarda bulundu. Bir muavinin Ayşe'yi kaçırdığını ve şiddet uyguladığı belirtilirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programınan telefonla bağlanan izleyiciler şoke eden olaylar anlattı.

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Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

MÜGE ANLI'DAKİ OLAY GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. İddialara göre; 24 yaşındaki Ayşe Bağcı, otobüs yolculuğunda muavin Mücahit ile tanıştı. Genç kadın, daha sonra evli olan bu kişiye kaçtı.

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Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

Ayşe'nin ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Gözü yaşlı anne-baba kızlarına "Evine dön" çağrısı yaptı.

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Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

MUAVİN MÜCAHİT: "KOLTUĞU İNDİRİRKEN AŞIK OLDUK"

Canlı yayına katılan muavin ise "Otobüste tanıştık. Ayşe uyuyordu. Dik olan koltuğunu aşağıya indirirken Ayşe korktu. Elimi tuttu. O an bakıştık. Aşık olduk" ifadelerini kullandı.

Aile ise kızlarının kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü iddia etti.

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Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı’yı İstanbul’a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

ŞOFÖR SERKAN: "KADIN YOLCULARI TAKİP EDİYOR"

Canlı yayına katılan otobüs şoförü Serkan Bey yaptığı açıklamada, "Bu kişi kadın yolcuları kandırmak için takip ediyor. Kimin nereye gittiğini, nerede kaldığını takip ederdi. Bu kadını da Trabzon'a getirtiyor ve kandırıyor. Herkesi dolandırıyor. Zaten işe girdiğinde hemen atılıyor. Millet bundan usanmış" diye konuştu.