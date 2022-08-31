Müge Anlı evli muavinle giden Ayşe Bağcı'yı İstanbul'a getiriyor! Canlı yayında Türkiye gündemine oturan sözler

Müge Anlı'ya katılan gözü yaşlı aile, kızları Ayşe Bağcı'nın kurtarılması için çağrıda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e telefonla bağlananlar, "Ayşe ile birbirimize aşık olduk" diyen muavin hakkında şoke eden olaylar anlattı. Söz konusu muavinin sapık olduğu iddia edilirken, 14 yaşında bir kız çocuğunu da taciz ettiği belirtildi. Canlı yayınan bağlanan bir kişi de, söz konusu muavinin kendi görüntülerini kaydettiğini ve şantajda bulunduğunu söylerken, "Kiralık katil bile tuttum" itirafında bulundu. Müge Anlı devreye girerek Ayşe Bağcı'yı İstanbul'a getiriyor.