Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

KÜBRA'NIN ARKADAŞINDAN ŞOKE EDEN SÖZLER

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan eski öğrenci 60 yaşındaki öğretmen ile Ülkü Kübra'nın ilişkisini bir sene önce öğrendiğini belirtti. Müge Anlı'nın "ne zamandır birliktelermiş?" sorusuna ise "Ülkü Kübra'nın söylediğine göre 8. sınıftan beri sevgililermiş ancak ben 1 sene önce öğrendim" dedi.