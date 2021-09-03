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Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı canlı yayınına katılan acılı aile 21 yaşındaki kızları Ülkü Kübra'nın 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtığını söyledi. Öğretmenin aile dostu olduğunu ve Ülkü Kübra'yı baskıyla tuttuğunu belirten aile Müge Anlı'dan kızlarının bulunması için yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Ülkü Kübra'nın arkadaşı "8. sınıftan beridir birlikteler" dedi.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 12:07
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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

ATV'de Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir aile iddiasıyla şoke etti. 21 yaşındaki kızlarının 60 yaşındaki öğretmeniyle ilişki yaşadığını belirten acılı aile kızlarından 4 gündür haber alamadıklarını söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

60 yaşındaki öğretmeni ile kaçan 21 yaşındaki Ülkü Kübra''dan 4 gündür haber alınamıyor. Acılı aile Müge Anlı'ya başvurarak kızlarının bulunmasını istedi.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

"BABAMIZIN ARKADAŞIYDI"

Aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 60 yaşındaki öğretmenin erkek öğrencilere şiddet uyguladığı kız öğrencilere ise sarılarak gezdiği belirtildi.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı'daki acılı aile söz konusu kişinin doğduğu köye öğretmen olduğu ve babalarının arkadaşı olduğunu söyledi. Aile dostu oldukları için de eve geldiğini ve misafir-dost olarak görüldüğü belirtildi.

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Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

KÜBRA'NIN ARKADAŞINDAN ŞOKE EDEN SÖZLER

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan eski öğrenci 60 yaşındaki öğretmen ile Ülkü Kübra'nın ilişkisini bir sene önce öğrendiğini belirtti. Müge Anlı'nın "ne zamandır birliktelermiş?" sorusuna ise "Ülkü Kübra'nın söylediğine göre 8. sınıftan beri sevgililermiş ancak ben 1 sene önce öğrendim" dedi.