HaberlerGaleriMüge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı
Müge Anlı canlı yayınına katılan acılı aile 21 yaşındaki kızları Ülkü Kübra'nın 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtığını söyledi. Öğretmenin aile dostu olduğunu ve Ülkü Kübra'yı baskıyla tuttuğunu belirten aile Müge Anlı'dan kızlarının bulunması için yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Ülkü Kübra'nın arkadaşı "8. sınıftan beridir birlikteler" dedi.
Giriş Tarihi: 03.09.2021 11:54Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 12:07