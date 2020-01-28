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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

Pınar'ın katili kim? sorusunun cevabını arayan Müge Anlı, Trabzon'da başlayan duruşmayı yakından takip ediyor. Günlerdir Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayetin detaylarının ortaya çıkması için ATV ekranlarında seferber olan Müge Anlı, çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Pınar'ın Trabzon'daki davasının duruşmasının yanı sıra Müge Anlı, genç kadının arkadaşını da canlı yayına bağladı.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 11:18
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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında aranan Pınar'ın katili için Trabzon'da duruşma başladı. Bir gözü Trabzon'da olan Müge Anlı, gelişmeleri öğrenirken stüdyosunda da Pınar'ın arkadaşını ağırladı. Trabzon'da vahşice öldürülen Pınar'ın kaitli kim?

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

TUTUKSUZ YARGILAMALAR VAR

Trabzon'da tecavüz edildikten sonra öldürülen Pınar'ın davasında duruşma başladı. Müge Anlı canlı yayında Trabzon'a bağlanırken, Nuri ve Arın'ın tutuksuz olarak yargılandığı ifade edildi.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

BARO BAŞKANI DA KATILACAK

Müge Anlı'nın yayını üzerine Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de davaya müdahil olarak katılıyor.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

Gözlerin çevrildiği anne İrfan Hanım, kendisinin cinayetle bir ilişkisi olmadığını ve Arın ile da daha önce tanışmadan sosyal medyadan kendini etkilediğini söylemişti.

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Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

AVUKAT TUTUKLULUK HALLERİNİ İSTEYECEK

Trabzon'da Pınar Kaynak'ın davası hakkında konuşan avukatı, Arın ve Nuri'nin tutuklu olarak yargılanmasını isteyeceklerini belirtti. Pınar'ın vahşice öldürülmesinin ardından Arın ve Nuri'nin serbest kalmamaları gerektiğini savundu.