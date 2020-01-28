Müge Anlı canlı yayınında Pınar'ın duruşmasına bağlanıldı! Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'nın gözü Trabzon'da

Pınar'ın katili kim? sorusunun cevabını arayan Müge Anlı, Trabzon'da başlayan duruşmayı yakından takip ediyor. Günlerdir Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayetin detaylarının ortaya çıkması için ATV ekranlarında seferber olan Müge Anlı, çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Pınar'ın Trabzon'daki davasının duruşmasının yanı sıra Müge Anlı, genç kadının arkadaşını da canlı yayına bağladı.