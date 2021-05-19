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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz anlar! Bir anda yere yığıldı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. Eşinin amcasıyla kaçan 40 yaşındaki Seda Aksu'yu aramaya gelen ailesi, canlı yayında öğrendikleri ile şaşkınlık yaşadı. Müge Anlı ve ekibinin ulaştığı Seda Aksu'nun yayına bağlandığı sırada konuklardan birisi fenalık geçirerek bayıldı, program reklam arasına gitti.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 14:51
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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz anlar! Bir anda yere yığıldı

Müge Anlı'nın programında 14 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Seda Aksu konusu ele alındı.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz anlar! Bir anda yere yığıldı

Seda Aksu'nun ailesi, 6 Mayıs'tan beri ulaşılamadıkları çocuklarının eşinin amcasıyla birlikte kaçtığından şüphe ediyordu. Müge Anlı'nın ekibi de Seda Aksu ile birlikte ortadan kaybolan Emir Aksu'nun Gülüş Aksu ile bir araya geldi.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz anlar! Bir anda yere yığıldı

Gülüş Aksu, eşinin hayatındaki kadının Seda Aksu olacağına hiç ihtimal vermediğini söyledi ve "Telefona baktığımda ikisi de aynı anda 'durum' paylaşmışlar ve aynı şeyi yazmışlardı paylaşımlarında." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz anlar! Bir anda yere yığıldı

Aksu, eşiyle daha önceki tartışmasını anlatarak, eşinin kendisine "Kardeşimin gelinini bana sevgili olarak mı tanıtacaksın? İftira mı atıyorsun bana? Ben sana öyle bir iftira atarım ki şaşarsın." dediğini söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında inanılmaz anlar! Bir anda yere yığıldı

Şüphelerini kuvvetlendiğini anlatan Aksu, o dönem elinde delil olmadığını da sözlerine ekledi.