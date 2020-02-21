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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...
Müge Anlı Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümü hakkında kızı Eda Ünlükoç'u dinledi. Babasının zehirlenerek öldürüldüğünü ifade eden Ünlükoç, Türkiye'nin gündemine oturan Sezai Harman cinayetini itiraf etti. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi olarak babasının zehirlenerek öldürüldüğü şüphesinde olduğunu belirten Eda Ünlükoç, tüm bildiklerini anlattı.
Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 14:39
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