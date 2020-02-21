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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

Müge Anlı Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümü hakkında kızı Eda Ünlükoç'u dinledi. Babasının zehirlenerek öldürüldüğünü ifade eden Ünlükoç, Türkiye'nin gündemine oturan Sezai Harman cinayetini itiraf etti. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi olarak babasının zehirlenerek öldürüldüğü şüphesinde olduğunu belirten Eda Ünlükoç, tüm bildiklerini anlattı.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 14:39
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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

Müge Anlı Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümü hakkında kızı Eda Ünlükoç'u dinledi. Babasının zehirlenerek öldürüldüğünü ifade eden Ünlükoç, Türkiye'nin gündemine oturan Sezai Harman cinayetini itiraf etti. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi olarak babasının zehirlenerek öldürüldüğü şüphesinde olduğunu belirten Eda Ünlükoç, tüm bildiklerini anlattı.

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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

Sezai Harman'ın kızı Eda Ünlükoç, "Zaten babama diyordu 'seni zehirleyeceğim' diye. Bir gün yemek yerken yine münakaşa oldu, 'hiçbir şey yapamazsam arabasının frenini keseceğim' dedi." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

Eda Ünlükoç'un bu sözleri üzerine araya giren Müge Anlı, "Bence sen daha fazlasını biliyorsun Eda" dedi. Anlı'nın ısrarı sonrasında Eda Ünlükoç, "Biliyorum ama söylemek çok zor benim için." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Eda Ünlükoç Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları içinde tüm bildiklerini anlattı. İşte Eda Ünlükoç'un açıklamaları…

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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

"ANNEM 'BASTIM ŞIRINGAYI' DEDİ"

İşte Ünlükoç'un açıklamaları;

"O gün yine "arabanın frenini keseceğim" gibi sözler söylüyordu. Hastaneden geldikten sonra anneme ağzından laf almak için 'sen daha önce neden zehirlemedin, nasıl yaptın?' dedim. Annem de 'bastım şırıngayı, bastım şırıngayı' dedi. Bunu 1. Zehirlenmesinin ardından söyledi. Ben de çıktım gittim evden.

İŞTE OLAY İTİRAFLAR | VİDEO

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Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

Babam biliyordu zehirlendiğin. Babam, 'Bana yaptı, hap kattı. Tatlı sevdiğimi biliyor kahvaltıda bile bir tabak tatlı getiriyor. Bana kafan dönmüyor mu, hastalanmıyor musun? diye soruyordu" demişti." seklinde konuştu.