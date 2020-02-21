Müge Anlı canlı yayınında annesinin babasını nasıl zehirlediğini anlattı! Müge Anlı’da olay ifade: Annem...

"ANNEM 'BASTIM ŞIRINGAYI' DEDİ"

İşte Ünlükoç'un açıklamaları;

"O gün yine "arabanın frenini keseceğim" gibi sözler söylüyordu. Hastaneden geldikten sonra anneme ağzından laf almak için 'sen daha önce neden zehirlemedin, nasıl yaptın?' dedim. Annem de 'bastım şırıngayı, bastım şırıngayı' dedi. Bunu 1. Zehirlenmesinin ardından söyledi. Ben de çıktım gittim evden.

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