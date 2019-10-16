Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti için çalışmalara başlarken adeta şoke oldu. Gülümser Bulut'un kardeşi, öz yeğenini suçladı. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Hanım'ın katil olduğunu söyleyen kardeş, "Hatice'den korkuyordu" dedi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Volkan Kırlı adındaki bir konuk 1999 yılında işlenen bir cinayeti anlattı. Arkadaşı Yunus Kahraman'ın ablası Nilgün Kırlı öldürdüğünü söyleyen Volkan Kırlı, 20 yıl sonraki Gülümser Bulut cinayetiyle benzerlikleri anlattı. Müge Anlı canlı yayında bir son dakika gelişmesi öğrendi; Yunus Kahraman 1999'da İzmir'de idam istemiyle yargılanmış. Müge Anlı canlı yayındaki gelişmeler karşısında şoke olurken, Nilgün Kırlı cinayetiyle arasındaki benzerlikler dikkat çekti. İşte iki cinayet arasındaki tüm bağlantılar ve detaylar.
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