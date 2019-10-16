Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

Hatice hanım ise "Ben kaçmıyorum ki. Siz sürekli beni suçluyorsunuz ama ben bir şey yapmadım. Ben de annemin katilinin bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Müge Anlı, "Ben bir araya gireyim. Biz Hatice Hanım'ı arıyorduk o bizi aradı ve konuşmak istedi. Hatice Hanım kaçmıyor dediği gibi. Kendisi katılıp konuşmak istedi" dedi.