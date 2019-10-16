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Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti için çalışmalara başlarken adeta şoke oldu. Gülümser Bulut'un kardeşi, öz yeğenini suçladı. Gülümser Bulut'un kızı Hatice Hanım'ın katil olduğunu söyleyen kardeş, "Hatice'den korkuyordu" dedi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Volkan Kırlı adındaki bir konuk 1999 yılında işlenen bir cinayeti anlattı. Arkadaşı Yunus Kahraman'ın ablası Nilgün Kırlı öldürdüğünü söyleyen Volkan Kırlı, 20 yıl sonraki Gülümser Bulut cinayetiyle benzerlikleri anlattı. Müge Anlı canlı yayında bir son dakika gelişmesi öğrendi; Yunus Kahraman 1999'da İzmir'de idam istemiyle yargılanmış. Müge Anlı canlı yayındaki gelişmeler karşısında şoke olurken, Nilgün Kırlı cinayetiyle arasındaki benzerlikler dikkat çekti. İşte iki cinayet arasındaki tüm bağlantılar ve detaylar.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 13:12
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Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

Müge Anlı Gülümser Bulut'un katilini ararken, bir telefon bağlantısı gerçekleşti. 1999 yılında öldürülen Nilgün Kırlı'nın kardeşi Volkan Kırlı, Gülümser Bulut'un ölümünün ablasının ölümüyle aynı olduğunu anlattı. Şaşkınlığa uğrayan Müge Anlı tüm detayları öğrendi. Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın 1999'da (19 yaşındayken) idam istemiyle yargılandığı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

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Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

GÜLÜMSER BULUT'UN KIZINDAN ŞÜPHELENDİLER

Annesi Glümser Bulut'un cansız bedeni Hatice Hanım'ın yattığı çekyatın altında bulundu. Hatice Bulut annesinin katili olarak gözaltına alındı ve tam 7 ay hapis yattı. Müge Anlı'ya çıkan Gülümser Bulut'un kardeşi yeniden Hatice Bulut'u suçladı. Hatice Bulut Müge Anlı'ya kendi isteğiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

Gülümser Bulut'un kardeşi, "Korkuma kapıyı pencereyi kilitleyip yatıyorum' demişti. Kimden korkacak kızı Hatice'den korkuyor. Hatice ben ablamın katilinin bulunmasını istiyorum. Elini kolunu sallayarak gezsin istemiyorum. Eğer sen de istiyorsan gel beraber arayalım." İfadelerini kullandı.

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Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

Hatice hanım ise "Ben kaçmıyorum ki. Siz sürekli beni suçluyorsunuz ama ben bir şey yapmadım. Ben de annemin katilinin bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Müge Anlı, "Ben bir araya gireyim. Biz Hatice Hanım'ı arıyorduk o bizi aradı ve konuşmak istedi. Hatice Hanım kaçmıyor dediği gibi. Kendisi katılıp konuşmak istedi" dedi.

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Müge Anlı canlı yayınında 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldüren Yunus Kahraman'ın idam istemiyle yargılandığı ortaya çıktı! Gülümser Bulut cinayetindeki izler...

MÜGE ANLI'YI ŞOKE EDEN GERÇEKLER

Gülümser Bulut cinayetiyle yargılanan bir diğer kişi de Yunus Kahraman. Yunus Kahraman, arkadaşının ablasını canice öldürmüş ve 15 yıl hapis yatmış. Müge Anlı canlı yayınan gelen telefon bağlantısı ile tüm gerçekler ortaya çıktı.