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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

Müge Anlı 9 yaşında diri diri yakılarak öldürülen Şiar Kılıç'ın katillerini ortaya çıkarttı. Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Şiar Kılıç davasında 4 kişi hakkında karar verildi. Annesinin erkek arkadaşı tarafından çivili sopa ile dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında hakim karşısına çıkan anne Gülüzar Amanet, Hami Kıcı, Yasin Kıcı ve Emine Kıcı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 31.08.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 13:09
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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı, bir başarıya daha imza attı. Müge Anlı'nın araştırdığı Şiar Kılıç olayında, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın darp edilerek yakılan evde ölümüne neden oldukları iddiasıyla anne gözaltına alınan Gülüzar Amanet ile Hami Kılıç'ın olaydan bilgisi olan anne ve erkek kardeşi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme taşınmıştı.

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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

ANNESİNİ KORUMAK İÇİN ARADA KALIP HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuğun annesi Gülüzar canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuş, "Sevgilim Hami, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami diğer üç çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. Yayındaki itirafları ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülüzar ve sevgilisi Hami Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

ŞİAR'I ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDILAR!

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami Kılıç'ın annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin'in de gözaltına alındığını söyledi. Yapılan sorgular sonucunda, emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar, sevgilisi Hami Kılıç, Emine Kılıç ve Yasin Kılıç, polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi.