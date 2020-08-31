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Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı
Müge Anlı 9 yaşında diri diri yakılarak öldürülen Şiar Kılıç'ın katillerini ortaya çıkarttı. Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Şiar Kılıç davasında 4 kişi hakkında karar verildi. Annesinin erkek arkadaşı tarafından çivili sopa ile dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında hakim karşısına çıkan anne Gülüzar Amanet, Hami Kıcı, Yasin Kıcı ve Emine Kıcı tutuklandı.
Giriş Tarihi: 31.08.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 13:09
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