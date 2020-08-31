Müge Anlı bir başarıya daha imza attı! Şiar Kılıç olayında 4 kişi tutuklandı

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı, bir başarıya daha imza attı. Müge Anlı'nın araştırdığı Şiar Kılıç olayında, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

