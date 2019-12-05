Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak