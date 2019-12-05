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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı
ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında cinayete kurban gittiği düşünülen Celalettin Polat hakkında araştırma yapılıyor. Celalettin Polat'ın oğlu Emre babası hakkında bilgi verirken, yakınlarının açıklamaları dikkat çekti. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısındaki bir değirmenin yanında tandırın altında gömülü olduğu iddiasında bulundu. Türkiye'nin gözünü çevirdiği Müge Anlı'daki Celaletti Polat dosyasında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Giriş Tarihi: 05.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:38
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