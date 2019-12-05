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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında cinayete kurban gittiği düşünülen Celalettin Polat hakkında araştırma yapılıyor. Celalettin Polat'ın oğlu Emre babası hakkında bilgi verirken, yakınlarının açıklamaları dikkat çekti. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısındaki bir değirmenin yanında tandırın altında gömülü olduğu iddiasında bulundu. Türkiye'nin gözünü çevirdiği Müge Anlı'daki Celaletti Polat dosyasında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:38
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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

ATV ekranlarındaki Müge Anlı canlı yayınında cinayete kurban gittiği düşünülen Celalettin Polat hakkında araştırma yapılıyor. Celalettin Polat'ın oğlu Emre babası hakkında bilgi verirken, yakınlarının açıklamaları dikkat çekti. Telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir kişi Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısındaki bir değirmenin yanında tandırın altında gömülü olduğu iddiasında bulundu.

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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

Türkiye'nin gözünü çevirdiği Müge Anlı'daki Celaletti Polat dosyasında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

GİZEMLİ TELEFON

Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi. Telefondaki gizemli şahıs, Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu iddia etti.

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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak

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Müge Anlı 10 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'ı arıyordu! Şok iddia; tandırdan iskelet çıktı

BOŞANMAK İÇİN EŞİNDEN İMZA İSTEDİ SONRA KAYBOLDU

Kayıp Celalettin Polat, eşi Güldane Polat ve çocuklarıyla birlikte Erzincan'da yaşıyordu. Eşi Güldane Polat'ın anlattığına göre; Celalettin Bey, kaybolmadan önce bir akşam elinde boş bir kağıt ve kalemle birlikte eve geldi.