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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...

Müge Anlı canlı yayınında aranan dolandırıcılar hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şefik Bozkurt, 1 ton 800 kilogramlık altın alacağı yönünde dolandırıldığını söyledi. Türkiye'nin gündemine oturan, sihirbazlık yaparak insanların paralarını toplayan şebekenin nasıl parar topladığı gözler önüne serildi. Müge Anlı'nın 6 Şubat programına katılan Şefik Bozkurt açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 18:06
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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...

Müge Anlı canlı yayınında konuşulan altın karşılığı dolandırıcılık olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Onlarca şikayet alan Müge Anlı, isimleri canlı yayına çıkartmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına katılan son isimlerden Şefik Bozkurt, 1 ton 800 kilogram altın karşılığında kandırıldığını açıkladı.

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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...

Müge Anlı şikayetçi olunan şebekenin peşine düşerken şu soruyu yöneltti, "Bunlara karşılık ne vereceğini söyledi?" Konuklardan Musa Cihangir, "300 kg altın" sözleriyle cevap verdi.

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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...

6 Şubat'ta Müge Anlı canlı yayınına katılan Şefik Bozkur ise açıklamalarıyla olay oldu.

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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...

Bozkurt Müge Anlı'ya "1 ton 800 kilogram altın için 25 bin dolar istediler" dedi.

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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...

25 bin dolar kaşılığında 1 ton 800 kilogram altın vereceğini iddia eden şebeke tarafından dolandırıldığını belirten Şefik Bozkurt, Müge Anlı'dan yardım istedi.