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Müge Anlı 1 ton 800 kilogram altını duyunca şoke oldu! Müge Anlı...
Müge Anlı canlı yayınında aranan dolandırıcılar hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şefik Bozkurt, 1 ton 800 kilogramlık altın alacağı yönünde dolandırıldığını söyledi. Türkiye'nin gündemine oturan, sihirbazlık yaparak insanların paralarını toplayan şebekenin nasıl parar topladığı gözler önüne serildi. Müge Anlı'nın 6 Şubat programına katılan Şefik Bozkurt açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 06.02.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 18:06
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