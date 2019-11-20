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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Uzmanlar kilo vermek için yağ yakımını hızlandıran besinleri açıkladı. Sağlıklı kilo vermek için spor ve diyeti birlikte yürütmek ne kadar önemliyse, doğru beslenmek de bir o kadar önemli. Diyet uygulamak isteyenlerin sadece az yemek yemek üzerine değil de doğru besinlerle beslenmesi gerekmektedir. Bunların arasında en dikkat çekenler ise yağ yakımını hızlandıran besinlerdir. Peki hangi besinler yağ yakıyor? İşte yağ yakan besinler.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:09
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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Dünyaca ünlü Time dergisi, hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu gibi kilo vermeye de yardımcı olan '25 süper gıda'yı açıkladı. İşte düzenli tüketildiğinde kilo verdiren o besinler...

Muz

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Mercimek

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Nohut

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Siyah fasulye

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Mucizevi etkileri var! İşte kilo verdiren o besinler

Yaban mersini