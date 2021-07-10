Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

AĞIZ KOKUSUNU ORTADAN KALDIRIR

Birkaç kakule çekirdeği çiğneyerek ağzınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Kakule antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kakule yağında bulunan sineol, güçlü bir antiseptiktir; kötü kokuya neden olan bakterileri öldürür. Sineol ayrıca diş çürüğüne neden olan bakteriyi öldürebilir.