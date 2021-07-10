10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...
Özellikle doğu bölgelerinde kahve için sık kullanılan kakulenin faydaları saymakla bitmiyor. Zencefiller ailesine mensup olan kakule bitkisi, lezzetinin yanı sıra sağlığa oldukça faydalı. İlaç ve parfüm üretiminde kullanılırken birçok hastalığa da iyi geliyor. Peki, kakulenin faydaları neler? İşte size kakule tüketmek sebepler...
Giriş Tarihi: 10.07.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 14:33
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