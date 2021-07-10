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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

Özellikle doğu bölgelerinde kahve için sık kullanılan kakulenin faydaları saymakla bitmiyor. Zencefiller ailesine mensup olan kakule bitkisi, lezzetinin yanı sıra sağlığa oldukça faydalı. İlaç ve parfüm üretiminde kullanılırken birçok hastalığa da iyi geliyor. Peki, kakulenin faydaları neler? İşte size kakule tüketmek sebepler...

Giriş Tarihi: 10.07.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 14:33
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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

Baharat olarak kullanılan kakule, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yapraklarının ucundan elde edilen uçucu yağ, ilaç ve parfümlerin içeriğinde yer alır. Geniş bir fayda yelpazesine sahip olan kakule her derde şifa kaynağı oluyor! İşte kakulenin muhteşem faydaları…

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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

AĞIZ KOKUSUNU ORTADAN KALDIRIR

Birkaç kakule çekirdeği çiğneyerek ağzınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Kakule antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kakule yağında bulunan sineol, güçlü bir antiseptiktir; kötü kokuya neden olan bakterileri öldürür. Sineol ayrıca diş çürüğüne neden olan bakteriyi öldürebilir.

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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

SİNDİRİME YARAR SAĞLAR

Zencefil ailesinden gelen kakule baharatı, sindirime oldukça faydalıdır. Sindirim dengesini sağlar, karın ağrısını önler.

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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

TANSİYONU DÜZENLER

Yüksek tansiyon probleminiz varsa kakule sizin için oldukça faydalı olabilir. Bir araştırma için 12 haftadan fazla kakule tozu kullanan katılımcıların tansiyonlarının düzeldiği görüldü.

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Mucizeleri saymakla bitmiyor! Günde birkaç tane çiğneyerek...

KANSERİ ÖNLER

2012'de yapılan araştırmanın sonucuna göre, kakule kemopreventif etkisiyle tip 2 cilt kanseri tedavisinde kullanılabilir. Antiinflamatuar etkiye sahip olan kakule, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri önler.