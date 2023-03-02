HaberlerGaleriMucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu
Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu
Asrın felaketinde Hatay Antakya'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan ve ışıl ışıl bakan gözleriyle herkese umut olan 2 aylık kız bebek, Adana'da tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra adeta pamuklar içine sarılarak Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya gönderildi. Adana'da hemşirelerin 'Mucize' adını verdiği bebeğin ailesi araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:08Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:08