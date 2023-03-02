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Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu

Asrın felaketinde Hatay Antakya'da enkaz altından 128 saat sonra kurtarılan ve ışıl ışıl bakan gözleriyle herkese umut olan 2 aylık kız bebek, Adana'da tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra adeta pamuklar içine sarılarak Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya gönderildi. Adana'da hemşirelerin 'Mucize' adını verdiği bebeğin ailesi araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:08
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Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu

Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi Akçam Mahallesi'nde 128 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan ve yeşil gözleri sarı saçlarıyla depremin simgesi haline gelen 2 aylık kız bebek Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından pamuklara sarılıp Cumhurbaşkanının uçağıyla Ankara'ya götürülerek Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

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Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu

ADI DA 'MUCİZE' OLDU

Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve Adana'da hemşireler tarafından "Mucize" adı verilen bebeğin ailesi araştırılıyor.

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Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu

GÖZÜ GİBİ BAKILDI

Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. 5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi.

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Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu

Mucize bebeğin 128 sat sonra hayata yeniden 'Merhaba' demesi hastanede kalplerde sıcaklık hissettirdi.

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Mucize bebeğin anne babasından haber yok! Türkiye’yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA NAKLEDİLDİ

Hastanede kaldığı süre boyunca tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin tarafından yapılan bebek 2 gün sonra Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.