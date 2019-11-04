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MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 yılında uygulanacak olan harçlar ve cezalar belli oldu. Yeni değerlemeler sonucu oluşan listede birçok harcın ücreti değişti. Trafik cezalarında uygulanan en düşük cezanın miktarı da artacak. Vatandaşlar yoğun şekilde MTV, ehliyet, yeni kimlik kartı ve pasaport harçlarını araştırıyor. Peki, MTV, pasaport, yeni kimlik kartı, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? İşte 2020 yılından itibaren uygulanacak olan ücret listesi...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 13:29
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MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 yılında pasaport, kimlik, ehliyet, MTV, trafik cezalarında yapılacak fiyat değişiklikleri belli oldu. Son değerlemelerle ortaya çıkan ücretler merak ediliyor. MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport ve kimlik harçlarında uygulanacak olan fiyat listesini sizler için derledik. İşte 2020 pasaport, ehliyet, kimlik, MTV ve trafik cezası ücretleri...

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MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Hükümetin yeni bir oran belirleme ihtimali yasal olarak mevcutsa da değişklik yapılmaması halinde 2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olacak. Buna göre 2020 yılında pasaport harcı, yeni kimlik harçları, ödenecek MTV miktarları gibi birçok rakam yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranına göre şöyle belirlenecek

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MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?

6 aylık pasaport harcı ücreti 2019 yılında 163 TL olarak uygulanıyordu. Yeni yılda pasaport harcı 6 ay için 184 TL olarak belirlendi. 1 Yıllık pasaport 304, 2 yıllık 496 TL, 3 yıllık 705 TL, 4 yıllık ise 994 TL olacak.

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MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 EHLİYET HARCI NE KADAR?

Ehliyet ücretleri sınıfsal olarak farklılık gösteriyor. Buna göre; yeni liste şöyle oluştu:

A1-A2-A sınıfı: 249 TL

B sınıfı: 751 TL

F sınıfı: 249 TL

C ve D sınıfı: 1254 TL

Sürücü belgesi kart bedeli: 202 TL

Polis Vakfı Ücreti: 38 TL

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MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 YILI TRAFİK CEZALARI

Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL
Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak 288 TL