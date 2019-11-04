MTV pasaport yeni kimlik kartı ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? 2020 pasaport MTV ehliyet harcı ücretleri

2020 yılında uygulanacak olan harçlar ve cezalar belli oldu. Yeni değerlemeler sonucu oluşan listede birçok harcın ücreti değişti. Trafik cezalarında uygulanan en düşük cezanın miktarı da artacak. Vatandaşlar yoğun şekilde MTV, ehliyet, yeni kimlik kartı ve pasaport harçlarını araştırıyor. Peki, MTV, pasaport, yeni kimlik kartı, ehliyet harcı ve trafik cezaları ne kadar oldu? İşte 2020 yılından itibaren uygulanacak olan ücret listesi...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





