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Haberler Galeri mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi

mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi

mRNA aşılarının uzun vadeli etkileri | Koronavirüs pandemisinin yayılım hızını durduran ve birçok ülkede insanların hayatın doğal akışına yavaş yavaş katılmasını sağlayan BionTech aşısının etkinlik süresi umut oldu. Uğur Şahin ve Özlem Türeci bulduğu koronavirüs aşısı olan BionTech klasik aşılardan farklı olarak yeni teknolojiyle üretildi. BioNTech aşısında mRNA (messenger RNA veya kurye RNA) olarak bilinen teknoloji kullanılıyor. Bu yeni teknolojinin yeni oluşu ise aşı yaptıracak kişilerde soru işareti ve aşıya karşı şüphe yaratıyor. Bilim insanları aşı hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte BionTech aşısı hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:10
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mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi
Türkiye'de Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşılarının da teslim edilmeye başlanmasıyla Haziran ayı içerisinde aşılama kampanyasına hız kazandırılması hedefleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi
Ülkemizde onay almış üç aşı bulunuyor. Bunlar Çin'in Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac, Rus üretimi Sputnik V ve Pfizer/BioNTech olarak sıralanıyor.
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mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi
BioNTech'in geliştirdiği aşı ise kullanılan yeni teknoloji nedeniyle geleneksel aşılardan ayrışıyor. BioNTech aşısında mRNA (messenger RNA veya kurye RNA) olarak bilinen teknoloji kullanılıyor. Bu yeni teknolojinin yeni oluşu ise aşı yaptıracak kişilerde soru işareti ve aşıya karşı şüphe yaratıyor.
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mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi
Oysa bilim insanları, mRNA tekniğiyle geliştirilmiş aşıların Kovid-19 pandemisi için yaygın bir şekilde kullanılmasının başka birçok hastalık için de çığır açıcı bir gelişme olabileceğini söylüyor.
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mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Tufan Tükek mNRA aşıları ve BionTech aşısı özelinde hazırlanan ve saygın tıp dergisi Nature'da yayınlanan makaleyi paylaşarak aşının 'T hücre' yanıtıyla ilgili umut veren etkisini paylaştı.