mRNA aşıları güvenli mi | BionTech aşısının etkinlik süresi ne? Bilim dünyası tüm soruların yanıtını verdi

mRNA aşılarının uzun vadeli etkileri | Koronavirüs pandemisinin yayılım hızını durduran ve birçok ülkede insanların hayatın doğal akışına yavaş yavaş katılmasını sağlayan BionTech aşısının etkinlik süresi umut oldu. Uğur Şahin ve Özlem Türeci bulduğu koronavirüs aşısı olan BionTech klasik aşılardan farklı olarak yeni teknolojiyle üretildi. BioNTech aşısında mRNA (messenger RNA veya kurye RNA) olarak bilinen teknoloji kullanılıyor. Bu yeni teknolojinin yeni oluşu ise aşı yaptıracak kişilerde soru işareti ve aşıya karşı şüphe yaratıyor. Bilim insanları aşı hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladı. İşte BionTech aşısı hakkında bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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