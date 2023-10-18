18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84 bombası, genel maksat bombasıdır ve büyük patlayıcı yük taşıyan bir mühimmattır. MK-84, yaklaşık olarak 907 kilogram (2.000 pound) ağırlığındadır ve büyük bir yıkım etkisine sahiptir. Genellikle savaş uçakları tarafından taşınır ve hedeflere büyük ölçüde zarar verebilir. İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda MK-84 bombasının kullanıldığına dair ifadeler, söz konusu bombanın yüksek patlayıcı gücünü ve tahrip kabiliyetini vurguluyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:57
  • 1
  • 4
MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84 bombası, ABD yapımı bir genel maksat bombasıdır ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir türüdür. Bu bombanın etki alanı ve tahrip gücü oldukça yüksektir. Savaş uçakları tarafından taşınabilen MK-84, hedeflerin büyük çapta zarar görmesini sağlar. İsrail'in Baptist Hastanesi'ne yönelik bu tür bir saldırıda MK-84 bombasının kullanıldığına dair uzmanlar tarafından ifade edilen bilgi, bu bombanın büyük yıkım gücüne işaret etmektedir. Peki MK-84 bombası nedir, özellikleri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84 BOMBASI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Mark 84 (MK-84), ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Büyük binalar, fabrikalar, güç merkezler, köprüler, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir. F-16' ların mühimmatları arasındaki en iri cephanelerdendir. MK-84 bombası 15.2 m genişliğinde ve 11 m derinliğinde bir krater oluşturabilir. 380 mm metali delebilen bu bombanın tahrip çapı da 336 metredir.

  • 3
  • 4
MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84
İşlev: Havadan-Karaya Serbest Düşümlü Patlayıcı ve Parça Tesirli
Ağırlık: 925 kg
Uzunluk: 3.3 m
Patlayıcı Başlık 429 kg H-6 patlayıcı
Çap: 457 mm
Hizmete Girşi: 1950

  • 4
  • 4
MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84 HANGİ ÜLKE TARAFINDAN ÜRETİLİYOR?

ABD yapımı bir bombadır. Mark 80 serisinin en büyüğüdür. Büyük binaları, fabrikaları, güç merkezleri, köprüleri, yer altı sığınakları ve uçak hangarları MK-84 serisi bombaların temel hedefleridir.