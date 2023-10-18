MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?

MK-84 bombası, ABD yapımı bir genel maksat bombasıdır ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir türüdür. Bu bombanın etki alanı ve tahrip gücü oldukça yüksektir. Savaş uçakları tarafından taşınabilen MK-84, hedeflerin büyük çapta zarar görmesini sağlar. İsrail'in Baptist Hastanesi'ne yönelik bu tür bir saldırıda MK-84 bombasının kullanıldığına dair uzmanlar tarafından ifade edilen bilgi, bu bombanın büyük yıkım gücüne işaret etmektedir. Peki MK-84 bombası nedir, özellikleri neler?