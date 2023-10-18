HaberlerGaleriMK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?
MK-84 bombası nedir, özellikleri neler? El-Ehli Baptist Hastanesine atılan bomba: MK-84 genel maksat bombası kaç kilo, etki alanı nedir, hangi ülke üretiyor?
MK-84 bombası, genel maksat bombasıdır ve büyük patlayıcı yük taşıyan bir mühimmattır. MK-84, yaklaşık olarak 907 kilogram (2.000 pound) ağırlığındadır ve büyük bir yıkım etkisine sahiptir. Genellikle savaş uçakları tarafından taşınır ve hedeflere büyük ölçüde zarar verebilir. İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda MK-84 bombasının kullanıldığına dair ifadeler, söz konusu bombanın yüksek patlayıcı gücünü ve tahrip kabiliyetini vurguluyor. İşte detayları...