Miss Universe 2021 adayları belli oldu! Kaniat güzeli olmak isteyenlerin arasında Fahriye Evcen ve Melike İpek Yalova'nın benzerleri de var

Ülkelerin güzellik yarışmalarında ikinci olan ve Miss Universe'e katılmaya hak kazanan tescilli güzeller 12 Aralık'ta Kainat Güzeli tacını takmak için yarışacak. Türkiye'yi Miss Turkey'de ikinci olan Cemrenaz Turhan temsil edecek. Miss Universe 2021 adayları arasında ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Melike İpek Yalova benzerleri de yer aldı.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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