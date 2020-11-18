18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

Dünyanın gizemi en çok merak edilen yapılarından olan Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Yalan bilgilerle dünyayı yıllarca nasıl kandırdıkları dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek herkesi hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 19:27
  • 1
  • 304
Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

Mısır Piramitleri hakkındaki iddiaların bir çoğunun yalan olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Dünyayı yıllarca kandıranların foyası gerçek bilgilerin gün yüzüne çıkmasıyla bozuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 304
Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.

  • 3
  • 304
Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.

  • 4
  • 304
Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

  • 5
  • 304
Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.