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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı! Yıllarca herkesi böyle kandırmışlar
Dünyanın gizemi en çok merak edilen yapılarından olan Mısır Piramitleri hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Yalan bilgilerle dünyayı yıllarca nasıl kandırdıkları dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek herkesi hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 19:27
Mısır Piramitleri hakkındaki iddiaların bir çoğunun yalan olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Dünyayı yıllarca kandıranların foyası gerçek bilgilerin gün yüzüne çıkmasıyla bozuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.
Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.
Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?
O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.