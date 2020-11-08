Misafirlikte dehşeti yaşadı! Vücudunu parçaladı...

HER YERİNİ PARÇALADI

Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs'ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs'ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu.